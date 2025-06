Hiro Design apre il suo primo store a Verona | nasce lo spazio fisico di una community 100% digitale

l'innovazione digitale incontra l'esperienza reale. HIRO Design, con il suo primo store a Verona, non è solo un negozio, ma un punto di riferimento per una community che abbraccia il futuro. Qui, i visitatori possono toccare con mano il design che ha conquistato il web, immergendosi in un'atmosfera unica. Scoprire come il digitale possa diventare tangibile è un'opportunità da non perdere!

HIRO Design raggiunge un traguardo significativo e apre il primo store fisico in via Lungadige Re Teodorico 2 a Verona. Il concept store, curato nei minimi dettagli in linea con l’identità estetica e valoriale del brand, nasce con l’obiettivo di offrire alla community un luogo fisico dove. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Hiro Design apre il suo primo store a Verona: nasce lo spazio fisico di una community 100% digitale

Cosa riportano altre fonti

