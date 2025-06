Herons vincono gara-4 | Chiera decisivo Arrigoni e Benites in difficoltà

Gli Herons trionfano in Gara 4, grazie a un Chiera strepitoso che guida la squadra con una prestazione da 9! Benites, dopo un avvio difficile, si riscatta nel finale, ma è il talento di Chiera a fare la differenza. Questo match evidenzia l'importanza del lavoro di squadra e della resilienza, in un periodo in cui le squadre cercano sempre più leader. Non perderti il prossimo incontro: la tensione sale!

BENITES 6 Partenza da incubo, con Vecchiola che gli passa da tutte le parti. Poi ci sono i falli spesi male e tanti minuti in panchina. Rispolverato nel finale dove strappa la sufficienza per la buona gestione e un assist a Natali. CHIERA 9 Fa pentole e coperchi, bambini con i baffi, decidete voi la frase più scontata da mettere addosso al ’Puntero’. Primo tempo favoloso, poi la fatica, ma riemerge nel finale con giocate da campione. La vince lui con il libero a tre secondi dalla fine. Giusto così. NATALI 6,5 Mette in campo tutto quello che ha, anche in difesa dove soffre la fisicità di Alibegovic. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Herons vincono gara-4: Chiera decisivo, Arrigoni e Benites in difficoltà

