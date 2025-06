Herons vincono contro Tav Treviglio | la forza mentale e il supporto del PalaTagliate

Gli Herons trionfano contro Tav Treviglio, una vittoria che brilla per forza mentale e cuore. In un match ad alta intensità, dove il punteggio supera i 90 punti, emerge il talento dei giovani atleti, capaci di rispondere con lucidità alle sfide. Questo successo non è solo un passo verso la vetta della classifica, ma un segnale chiaro: il basket italiano sta vivendo un momento di grande vivacità e innovazione, con nuove generazioni pronte a conquistare il palcoscenico.

Con il cuore, con la grinta, con gli attributi, sì. Ma anche con tantissima lucidità: la Fabo non riesce a imbrigliare il talento debordante dei ragazzi terribili della Tav Treviglio, ma piega comunque la franchigia lombarda al termine di una partita attestatasi ancora una volta oltre i 90 punti in cui gli Herons riescono a segnare un canestro in più degli avversari. Gli altri iniziano con un 68 da tre punti? Nessun problema, gli uomini di Federico Barsotti si adeguano tirando col 50 percento dal campo per tutto il match e portandoselo via con il minimo scarto: "Queste partite non finiscono mai, devi essere lucido fino in fondo e noi lo siamo stati: abbiamo attaccato con il nostro miglior giocatore, abbiamo preso un fallo, abbiamo segnato il primo libero e sbagliato il secondo intenzionalmente perché mancava poco tempo e poi siamo stati bravi a rimanere lì e forzarli all'errore – commenta a caldo Barsotti –.

