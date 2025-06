Helena Prestes dopo il Grande Fratello nel cast di un seguitissimo reality brasiliano?

Helena Prestes è pronta a tornare sotto i riflettori! Dopo il suo trionfale secondo posto al Grande Fratello, la modella brasiliana potrebbe entrare nel cast di un reality show seguitissimo in Brasile. Un'opportunità che la pone al centro di un trend globale: il ritorno dei reality nella cultura pop. Sarà capace di replicare il successo di Dayana Mello? La curiosità cresce! Restate sintonizzati per scoprire come si evolverà la sua avventura.

Dopo il secondo posto al Grande Fratello, Helena potrebbe tornare in tv. ma stavolta in patria in un reality show che in Italia è ricordato per la controversa partecipazione di Dayana Mello. Dopo il secondo posto conquistato nell'ultima edizione del Grande Fratello, Helena Prestes continua a far parlare di sé. La modella brasiliana, che ha trovato l'amore nella Casa più spiata d'Italia con il pallavolista argentino Javier Martinez, potrebbe presto tornare sotto i riflettori. ma stavolta nel suo Paese d'origine. Helena Prestes: dalla Casa italiana a quella brasiliana? Secondo quanto riportato dalla pagina brasiliana Desembruxa Online su X, Helena sarebbe una delle papabili concorrenti della diciassettesima edizione di A Fazenda, uno dei reality più seguiti in Brasile, simile nel format a La Fattoria italiana. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Helena Prestes dopo il Grande Fratello nel cast di un seguitissimo reality brasiliano?

Leggi anche Helena E Mariana Prestes: Pesante Lite Tra Sorelle! - Helena e Mariana Prestes, un tempo inseparabili, sono al centro di una pesante lite sui social, lasciando i fan sgomenti.

