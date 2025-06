Helena e Javier | dettagli esclusivi di chi li ha visti e spunta l’ex di lei

Helena Prestes e Javier Martinez, la coppia che ha conquistato il pubblico del Grande Fratello 18, è stata avvistata a Napoli! Chi li ha visti parla di momenti felici e spensierati. Ma non finisce qui: l'ex di Helena, Carlo Motta, riaccende i riflettori sulla sua vita privata. In un'epoca in cui le storie d'amore sono sempre più seguite, il loro legame sta diventando un vero e proprio fenomeno. Rimanete sintonizzati!

Helena Prestes e Javier Martinez sono stati avvistati in queste ore a Napoli e chi li ha incontrati dà proprio belle notizie. Nel frattempo, spunta fuori il nome dell’ex fidanzato della modella brasiliana, Carlo Motta. Facendo il punto della situazione, in queste settimane, la coppia del momento, nata al Grande Fratello 18, si sta godendo alcuni momenti di vacanza e lavoro in Italia, tra Capri e Napoli. Insieme, i due ex gieffini, stanno facendo sognare molti fan del reality show condotto da Alfonso Signorini. Ma vediamo insieme cosa sta succedendo in queste ore. Helena Prestes e Javier Martinez beccati a Napoli: il racconto e spunta l’ex di lei. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Helena e Javier: dettagli esclusivi di chi li ha visti e spunta l’ex di lei

Leggi anche Mister Movie | Helena e Javier: Bebè in Arrivo o Tattica Mediatica? Shaila Gatta Sospetta! - Rumors di gravidanza circolano attorno a Helena e Javier, coppia del Grande Fratello, suscitando sospetti e frecciatine, in particolare da Shaila Gatta.

Se ne parla anche su altri siti

Grande Fratello, Javier Martinez e Helena Prestes tra Napoli e Capri; Temptaion Island, clamoroso Helena Prestes e Javier parteciperanno al programma, ecco cosa sappiamo; Alfonso Signorini e gli Helevier Infiammano Capri, Helena Prestes e Javier Martinez avvistati!; Helena torna da Javier dopo Cannes: un annuncio, video e segnalazione. 🔗Cosa riportano altre fonti

Helena Prestes ha litigato con la sorella Mariana per Javier Martinez?/ Via i segui sui social: dettagli

Secondo ilsussidiario.net: Helena Prestes e Javier Martinez si avvicina il matrimonio?/ "Proposta? Ogni tanto mi passa per la testa..." ...

Helena Prestes dopo il Grande Fratello nel cast di un seguitissimo reality brasiliano?

Come scrive msn.com: Dopo il secondo posto al Grande Fratello, Helena potrebbe tornare in tv... ma stavolta in patria in un reality show che in Italia è ricordato per la controversa partecipazione di Dayana Mello.

Javier e Helena innamorati persi, matrimonio in arrivo? Ecco le rivelazioni esclusive su figli e altro

Secondo tuttosulgossip.it: Ecco le parole della coppia al noto settimanale Chi In un’intervista concessa ad Azzurra Della Penna per il settimanale Chi, ...