Harvard si conferma prima università

Harvard continua a dominare la scena accademica, riconfermandosi come la migliore università del mondo per il 14° anno consecutivo. Questo non è solo un risultato di prestigio, ma riflette un trend globale verso l'eccellenza educativa. Mentre le università statunitensi brillano, anche atenei storici come Cambridge e Oxford si fanno notare. L'Italia non resta indietro: scopriamo insieme quale università italiana si distingue in questo contesto internazionale!

9.21 Per il 14mo anno consecutivo, Harvard è la migliore università al mondo, secondo, la classifica Cwur. Seguono altre due università private statunitensi, il Mit e Stanford.; Cambridge e Oxford nel Regno Unito, rispettivamente al quarto e quinto posto, sono gli atenei pubblici con il punteggio più alto al mondo. Tra le italiane si conferma prima La Sapienza di Roma, ma delle 66 in classifica l'80% ha perso posizioni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche Harvard si conferma la migliore università al mondo, le italiane scendono in classifica - Harvard riconferma il suo dominio come migliore università al mondo, mentre le istituzioni italiane registrano un calo nelle classifiche globali.

