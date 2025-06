Harvard si conferma migliore università

Harvard si riconferma la regina dell'istruzione per il 14° anno consecutivo! Un traguardo straordinario che sottolinea l'importanza della ricerca e dell'innovazione in un mondo sempre più competitivo. Mentre l'Italia cerca di emergere, con La Sapienza in cima alle università italiane, è fondamentale investire nel nostro futuro accademico per non perdere terreno. Scopriamo insieme come possiamo rafforzare il nostro sistema educativo!

9.21 Per il 14mo anno consecutivo, Harvard è la migliore università al mondo, secondo la classifica Cwur. Seguono altre due università private statunitensi, il Mit e Stanford. Cambridge e Oxford nel Regno Unito, rispettivamente al quarto e quinto posto, sono gli atenei pubblici con il punteggio più alto al mondo. Tra le italiane si conferma prima La Sapienza di Roma, ma delle 66 in classifica l'80% ha perso posizioni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche Harvard si conferma la migliore università al mondo, le italiane scendono in classifica - Harvard riconferma il suo dominio come migliore università al mondo, mentre le istituzioni italiane registrano un calo nelle classifiche globali.

Ne parlano su altre fonti

Harvard si conferma la migliore università al mondo, le italiane scendono in classifica; Rankings Cwur: L'80% degli atenei italiani scende in classifica; Donald Trump contro Harvard: gli studenti stranieri se ne devono andare; Harvard domina ancora la classifica mondiale delle università, ma gli Stati Uniti perdono terreno. 🔗Se ne parla anche su altri siti