Harvard si conferma la migliore università al mondo le italiane scendono in classifica

Harvard riconferma il suo dominio come migliore università al mondo, mentre le istituzioni italiane registrano un calo nelle classifiche globali. La Sapienza di Roma si distingue, ma è chiaro che l'istruzione superiore italiana deve affrontare sfide significative per competere a livello internazionale. Questo trend non solo riflette l'eccellenza accademica, ma invita a una riflessione più profonda sull'investimento nell'educazione. Riusciremo a invertire la rotta?

L’analisi del Cwur. Sul podio anche il Mit e Stanford. Cambridge (quarta) e Oxford (quinta) sono i migliori atenei pubblici. Nel nostro Paese il primato spetta alla Sapienza di Roma. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Harvard si conferma la migliore università al mondo, le italiane scendono in classifica

Altre fonti ne stanno dando notizia

Harvard si conferma la migliore università al mondo, le italiane scendono in classifica; Rankings Cwur: L'80% degli atenei italiani scende in classifica; Donald Trump contro Harvard: gli studenti stranieri se ne devono andare; Classifica Cwur 'Harvard prima al mondo, Usa perde posizioni'. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia