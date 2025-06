Happy Car Sambenedettese supera Città di Milano 5-3 nel beach soccer

La Happy Car Sambenedettese si impone con grinta sulla Città di Milano nel beach soccer, vincendo 5-3 in un match avvincente. Questo risultato non solo celebra il talento della squadra, ma si inserisce in un contesto crescente di passione per gli sport da spiaggia in Italia. La vittoria sottolinea la rinascita del beach soccer, un fenomeno che attrae sempre più fan e sportivi. Chi sarà il prossimo avversario da battere?

HAPPY CAR SAMB 5 CITTà DI MILANO 3 HAPPY CAR SAMBENEDETTESE BS: Battini, Paulinho, Bokinha, Paolini, De Baptistis, Gori, Ragni, Bernardo, Racaniello, Curcio, Addarii, Giordani. Allenatore Oliviero Di Lorenzo CITTÀ DI MILANO BS: Chiodi, Lourenço, Ghilarducci, Amato, Agosta, Raphael Silva, Tinaglia, Pagani, Cosci, Pintado, Catena, Santini. Allenatore Luca Cataldo L' Happy Car Samb continua il proprio percorso e trova la terza vittoria consecutiva battendo per 5-3 Città di Milano BS. Nel primo tempo passano in vantaggio i rossoblu: punizione guadagnata in posizione centrale da Gori che con il mancino mette la palla all'angolo basso alla sinistra di Chiodi e trova l'1-0.

