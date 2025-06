Hanno anche un Qr code per comunicare con gli astronauti | ecco come nascono le nuove polo dell’Agenzia Spaziale prodotte in Abruzzo

Dall'Abruzzo all'orbita terrestre: il futuro della moda spaziale è qui! Le nuove polo dell'Agenzia Spaziale Europea non sono solo un capo d'alta qualità, ma un ponte tra la Terra e lo Spazio, con QR code per interagire con gli astronauti. Un esempio perfetto di come l'innovazione italiana possa abbracciare l'alta tecnologia. Scopri come tradizione e avanguardia si fondono in un progetto che guarda alle stelle!

Dagli atelier di Chieti all’orbita terrestre, e ritorno. C’è un pezzo d’Abruzzo, un concentrato di ingegno e maestria artigianale italiana, pronto a viaggiare di nuovo in orbita nello Spazio. Il Gruppo Pattern, attraverso la sua divisione d’avanguardia Dyloan Bond Factory, ha annunciato il rinnovo della collaborazione con l’ Agenzia Spaziale Europea (ESA) e la fashion designer Laura Theiss. Insieme, hanno dato vita a una nuova generazione di polo high-tech che accompagneranno gli astronauti europei nelle loro prossime missioni, portando un tocco di stile e comfort “Made in Italy” fin dentro la Stazione Spaziale Internazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Hanno anche un Qr code per comunicare con gli astronauti”: ecco come nascono le nuove polo dell’Agenzia Spaziale prodotte in Abruzzo

