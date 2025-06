Hamas | colpita casa a Jabalia14 morti

Tragedia a Jabalia: un bombardamento israeliano ha portato alla morte di 14 persone, tra cui sei bambini. Questo drammatico evento non è solo un episodio isolato, ma parte di un conflitto che continua a mietere vittime innocenti. La crescente crisi umanitaria richiama l’attenzione internazionale su una realtà sempre più complessa. È fondamentale interrogarsi su come possa essere costruita una pace duratura in una regione segnata dal dolore.

18.15 La difesa civile di Gaza ha dichiarato che 14 persone sono morte in un bombardamento israeliano su un'abitazione a Jabalia, nel nord della Striscia. "Il numero dei martiri è salito a 14, tra cui sei bambini e tre donne, oltre alle 20 persone ancora sotto le macerie", ha affermato il portavoce della difesa civile controllata da Hamas. Il ministero della Salute di Gaza ha reso noto: nelle ultime 24 ore "52 morti e 503 feriti" nella Striscia. 54.470 i palestinesi uccisi da inizio guerra. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

