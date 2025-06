Hacker attacchi a Comuni e Regioni dal collettivo russo

Un nuovo attacco informatico ha colpito comuni e regioni italiane, rivendicato dal collettivo russo NoName057(16). La motivazione? La posizione dell'Italia sulle armi per l'Ucraina. In un contesto globale di crescente cyber-guerra, questo episodio mette in luce l'importanza della cybersicurezza nelle istituzioni pubbliche. Siamo davvero pronti ad affrontare minacce così sofisticate? Il futuro della sicurezza nazionale potrebbe dipendere dalla nostra risposta a queste sfide.

NoName057(16) ha rivendicato l'attacco giustificandolo con la notizia data da "Il Fatto Quotidiano": "L'Italia non rimuoverĂ le restrizioni sulla tipologia di armi fornite all'Ucraina, nonostante l'invio dei missili Storm Shadow". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Hacker, attacchi a Comuni e Regioni dal collettivo russo

Leggi anche Attacchi hacker a Gmail: nuova truffa sfrutta la doppia autenticazione - Una nuova truffa informatica minaccia gli utenti di Gmail, utilizzando l'ingegneria sociale per rubare i codici di autenticazione a due fattori (2FA).

Ne parlano su altre fonti

Ogni giorno mille attacchi hacker contro il Campidoglio. Ombre russe. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Gli attacchi hacker non si fermano: nel mirino Comuni e Regioni

Segnala today.it: Nuovo giorno e nuovi attacchi hacker a siti italiani. La firma è sempre la stessa: quella del collettivo filorusso NoName057. Oggi, 24 febbraio, nel mirino sono finiti gli spazi web di Comuni e ...

Hacker filorussi da 11 giorni all’attacco dell’Italia, colpiti siti di Regioni e Comuni

Riporta quifinanza.it: i siti dell’Anm (Associazione nazionale magistrati), della Dia (Direzione investigativa antimafia), delle Regioni Lombardia, Umbria e Friuli-Venezia Giulia e dei Comuni di Brescia, Prato, Parma, ...

Attacchi hacker ai siti istituzionali italiani: nel mirino comuni, province e regioni

Segnala it.blastingnews.com: Nelle giornate del 24 e del 25 febbraio, molte regioni italiane e numerosi comuni hanno visto i loro ... I NoName057 hanno organizzato questi attacchi hacker contro alcune istituzioni italiane ...