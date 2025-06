Ha ucciso un benzinaio durante una rapina; individuato ha confessato E’ un ragazzo di 18 anno Una vita spezzata per 570 euro Si nascondeva a Cisterna

Un omicidio che lascia senza parole: un ragazzo di soli 18 anni ha spezzato una vita per 570 euro. La comunità di Tor San Lorenzo è sconvolta dalla freddezza di Marco Adamo, il giovane arrestato per la morte del benzinaio Nahid Miah. Questo tragico evento mette in luce un fenomeno crescente di violenza tra i giovani, spinto dalla disperazione e dal desiderio di facili guadagni. Qual è il futuro di una generazione che sceglie la strada dell'illegalità?

Un tragico omicidio ha scosso la comunità di Tor San Lorenzo, dove il 36enne Nahid Miah, di origini bangladesi, è stato brutalmente ucciso il 27 maggio scorso. L'assassino, Marco Adamo, 18enne arrestato dai Carabinieri di Anzio, ha confessato di aver commesso il delitto per sottrarre 570 euro, l'incasso di mezza giornata di lavoro al distributore Toil. La confessione dell'assassino e le indagini. Durante l'interrogatorio, Marco Adamo ha rivelato di aver compiuto il gesto dopo aver avuto un conflitto con la vittima, intenzionato a prendere il denaro. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, è stato trovato a Cisterna di Latina, dove è stato arrestato e portato in carcere a Velletri.

Leggi anche Benzinaio ucciso a coltellate durante una rapina a Ardea, vicino Roma - Un tragico episodio di violenza ha scosso la comunità di Ardea, vicino Roma, dove un benzinaio di 36 anni, di origine bengalese, è stato ucciso a coltellate durante una rapina.

