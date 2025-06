Ha tentato il suicidio il professore che ha augurato la fine di Martina Carbonaro alla figlia della premier Meloni

Un gesto estremo che riporta alla luce il marcio del cyberbullismo e dell’odio online. Il professore di Marigliano, noto per le sue parole contro la figlia della premier Giorgia Meloni, ha tentato il suicidio, dimostrando come le conseguenze delle proprie azioni possano sfuggire al controllo. Questo episodio solleva interrogativi su responsabilità e giustizia in un’epoca in cui la violenza verbale diventa sempre più diffusa. Cosa possiamo fare per fermare questa spirale?

Ha tentato il suicidio il professore di Marigliano (Napoli) autore del post pubblicato su Facebook con il quale ha rivolto parole d’odio alla figlia della premier Giorgia Meloni a cui ha augurato di morire come Martina Carbonaro, la 14enne di Afragola (Napoli) uccisa dall’ex fidanzato a colpi di pietra. L’uomo è stato ricoverato in codice rosso in ospedale a Nola, ma secondo quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita. Prima di ingerire una forte dose di medicinali ha avvertito la dirigente scolastica dell’istituto dove insegna la quale ha subito avvertito i carabinieri che sono accorsi nell’abitazione del professore, docente di tedesco di un istituto superiore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ha tentato il suicidio il professore che ha augurato la fine di Martina Carbonaro alla figlia della premier Meloni

Leggi anche Napoli: 34enne trovata morta e 31enne in fin di vita, ipotesi tentato omicidio-suicidio - A Napoli e nei dintorni, sono state trovate due donne ferite da arma da fuoco: una di 34 anni senza vita a Volla, e una di 31 anni in condizioni critiche in un'auto a Napoli.

