Ha perso la moglie a novembre | le lacrime di Rafel Pol vice di Luis Enrique durante Psg-Inter

Durante la finale PSG-Inter, le lacrime di Rafel Pol, vice di Luis Enrique, hanno toccato il cuore di tutti. Con la sua squadra avanti 5-0, ha ricordato la moglie Raquel, scomparsa a novembre. Le sue parole risuonano come un inno alla forza dell'amore che continua a ispirarci anche nei momenti più difficili. In un'epoca in cui il confronto con la perdita è sempre più presente, la sua testimonianza ci invita a celebrare la vita e le impronte indelebili

Con i suoi avanti 5-0, il componente dello staff si è commosso ricordando la consorte Raquel: "Le impronte che lascia sono magnifiche, fonte di ispirazione, non di sofferenza”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ha perso la moglie a novembre: le lacrime di Rafel Pol, vice di Luis Enrique, durante Psg-Inter

