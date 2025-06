Guido Tonelli a teatro con L’eleganza del vuoto di cosa è fatto l’Universo

Martedì 3 giugno, il Teatro Petrarca di Arezzo ospiterà un evento straordinario: il professor Guido Tonelli porterà in scena “L’Eleganza del Vuoto, di cosa è fatto l’Universo”. Questo appuntamento non è solo una conferenza, ma un viaggio affascinante nell’incredibile mondo della scienza. In un’epoca in cui l'astronomia e la fisica quantistica catturano sempre più l'immaginazione collettiva, scopri perché il vuoto non è mai stato così affascinante

Martedì 3 giugno alle 21 al teatro Petrarca sarà ad Arezzo il professor Guido Tonelli per Arezzo Science Lab, il Festival di divulgazione scientifica Diretto da Lorenzo e Gabriele Grazi. Porterà sul palco una conferenza – spettacolo da titolo "L'Eleganza del Vuoto, di cosa è fatto l'Universo".

