Guido Crosetto | Necessità di una Difesa nazionale solida e interoperabile per l' Italia

Guido Crosetto lancia un appello chiaro: è tempo di costruire una Difesa nazionale forte e interoperabile. In un’epoca in cui le minacce globali diventano sempre più concrete, rinunciare alla sicurezza collettiva non è un'opzione. La nostra democrazia e i valori che ci uniscono devono essere protetti. È una chiamata all'azione per riflettere sull'importanza della cooperazione internazionale e del rafforzamento delle alleanze. La sicurezza è un impegno condiviso!

"Occorre, purtroppo, abbandonare l'illusione di una pace garantita per sempre, difendendosi dalle minacce esterne e da quegli attori globali che considerano un orpello i nostri valori fondanti: la pace, la sicurezza, la libertà e la democrazia. Dobbiamo costruire una Difesa nazionale solida e interoperabile, che rafforzi e integri la Nato, attraverso la costruzione di un pilastro europeo della Difesa ". Questo uno dei passaggi del messaggio inviato dal ministro della Difesa Guido Crosetto per il 2 giugno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Guido Crosetto: Necessità di una Difesa nazionale solida e interoperabile per l'Italia

