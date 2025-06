Guerra in Ucraina | terminato ad Istanbul il secondo round di colloqui fra Mosca e Kiev

Il secondo round di colloqui tra Mosca e Kiev si è concluso a Istanbul, in un momento cruciale per il conflitto ucraino. Dopo l’operazione “Ragnatela” che ha colpito i bombardieri russi, le tensioni sono palpabili. Questo confronto diplomatico dimostra che, nonostante le difficoltà, la ricerca di una soluzione pacifica continua. Sarà interessante vedere se da questi incontri emergeranno nuove prospettive o se il conflitto si intensificherà ulteriormente.

Dopo la complessa operazione “Ragnatela” compiuta ieri dai servizi segreti ucraini, che ha visto droni Fpv ucraini controllati a distanza distruggere diversi bombardieri strategici in due aeroporti russi, oggi ad Istanbul si è tenuto il secondo round di colloqui fra Russia e Ucraina. Come sono andati i colloqui. L’incontro fra la delegazione ucraina e quella russa, avvenuta nel palazzo Ciragan, sul Bosforo, è durato appena un’ora, alla presenza di alcuni esponenti dell’amministrazione turca, fra cui il ministro degli Esteri Hakan Fidan. Proprio quest’ultimo ha aperto la sessione, sottolineando che «gli occhi di tutto il mondo sono puntati su questi contatti». 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Guerra in Ucraina: terminato ad Istanbul il secondo round di colloqui fra Mosca e Kiev

