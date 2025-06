Guerra in Ucraina oggi i negoziati a Istanbul tra le delegazioni di Kiev e Mosca Attesa per il memorandum russo

Oggi a Istanbul, il mondo guarda con attenzione ai negoziati tra Ucraina e Russia. Mentre Kiev si prepara a rispondere alle proposte moscovite, il "memorandum" russo potrebbe rivelarsi una svolta cruciale in un conflitto che dura da anni. Gli occhi sono puntati su questo incontro: la speranza di pace è forte, ma le insidie restano. Riusciranno a trovare un terreno comune? La risposta potrebbe segnare un cambio di paradigma per l’intera regione.

Roma, 2 giugno 2025 - A Istanbul oggi riprendono i negoziati tra Ucraina e Russia alla ricerca della pace. La delegazione ucraina guidata dal ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov è arrivata ieri sera. La Russia ha annunciato che presenterĂ un "memorandum" contenente le proprie condizioni per un accordo di pace, documento che non ha voluto trasmettere in anticipo all'Ucraina, come richiesto da Kiev. Questo nuovo incontro, dopo il precedente del 16 maggio che portò solo allo scambio di prigionieri, arriva dopo uno degli attacchi ucraini piĂą audaci sul suolo russo, che ha colpito anche in Siberia: un'azione coordinata su larga scala con droni contro quattro aeroporti militari russi colpendo decine di velivoli, tra cui un numero imprecisato di bombardieri strategici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Guerra in Ucraina, oggi i negoziati a Istanbul tra le delegazioni di Kiev e Mosca. Attesa per il “memorandum” russo

