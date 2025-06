Guerra in Ucraina Erdogan | Il mio desiderio più grande è far incontrare Putin e Zelensky qui in Turchia Mosca | Concordato il più grande scambio di prigionieri

Recep Tayyip Erdogan riaccende la speranza di un dialogo tra Putin e Zelensky, proponendo un incontro in Turchia. In un momento in cui il mondo guarda con attenzione alla crisi ucraina, questa iniziativa potrebbe rappresentare un passo verso la pace. Il desiderio di includere Trump nel tavolo delle trattative sottolinea l'importanza diplomatica di un coinvolgimento globale. Riuscirà Erdogan a trasformare le parole in fatti? La scena internazionale è pronta a reagire.

Recep Tayyip Erdogan è tornato a proporre un incontro tra i presidenti di Russia e Ucraina, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, in Turchia. «Il mio desiderio più grande è fare incontrare Putin e Zelensky a Istanbul o Ankara. Mi piacerebbe che venisse anche (Donald) Trump», ha detto il leader turco, come riferisce Anadolu. Zelensky pronto ad incontrare Putin Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Guerra in Ucraina, Erdogan: "Il mio desiderio più grande è far incontrare Putin e Zelensky qui in Turchia". Mosca: "Concordato il più grande scambio di prigionieri"

Leggi anche Guerra in Ucraina, una delegazione Usa con Rubio sarà in Turchia | Cremlino: "Aspettiamo rappresentanti di Kiev a Istanbul" - La guerra in Ucraina continua a suscitare tensioni internazionali. Una delegazione degli Stati Uniti, guidata da Rubio, si recherà in Turchia, mentre il Cremlino attende i rappresentanti di Kiev a Istanbul.

