Guerra a Gaza consigliere di maggioranza porta il tema in consiglio comunale

La crisi umanitaria a Gaza si fa sentire anche a livello locale: il consigliere di maggioranza Arturo Iannelli porterà il tema in consiglio comunale. Un gesto che sottolinea come le questioni internazionali possano toccare le nostre comunità. In un periodo in cui l'attenzione globale è rivolta ai conflitti, è fondamentale che anche le piccole realtà si facciano portavoce di solidarietà e impegno civico. È ora di agire!

La crisi umanitaria a Gaza arriva in consiglio comunale. Lo ha annunciato il consigliere comunale di maggioranza, Arturo Iannelli, di Campania Libera, all'indomani della riunione in assise prevista per domani: "Lo faccio perché sento che è un dovere, come cittadino prima ancora che come. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Guerra a Gaza, consigliere di maggioranza porta il tema in consiglio comunale

