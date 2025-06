Guardia Costiera in festa tra sport e giovani per celebrare 160 anni di storia

la storica missione della Guardia Costiera. Questo weekend a Rimini si è trasformato in un palcoscenico di sport e avventure, dove la tradizione incontra il futuro. Un punto chiave? L'impegno verso le nuove generazioni, fondamentale per preservare la sicurezza dei nostri mari. Un evento che non solo celebra il passato, ma costruisce anche un ponte verso una consapevolezza ecologica sempre più necessaria. Unisciti al cambiamento!

Un weekend ricco di emozioni, sport e partecipazione ha accompagnato la presenza della Guardia Costiera a Rimini in occasione del 160esimo anniversario delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, celebrato quest’anno. Un grande evento pensato per coinvolgere soprattutto i giovani e raccontare. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Guardia Costiera in festa tra sport e giovani per celebrare 160 anni di storia

Leggi anche Una moneta speciale per 160 anni di servizio al mare: l’omaggio alla Guardia Costiera - Celebrare 160 anni di impegno verso la sicurezza e la protezione del mare è l’obiettivo della nuova moneta emessa dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

