Gru al Museo civico di storia naturale viabilità interrotta | le disposizioni

Martedì 3 giugno, un'importante operazione di movimentazione di una gru edile interromperà il traffico in via de Pisis, a Ferrara. Questa chiusura, legata ai lavori di ristrutturazione del Museo Civico di Storia Naturale, segna un passo avanti nel valorizzare il patrimonio culturale locale. Un’occasione imperdibile per riflettere sull’importanza della salvaguardia dei nostri tesori storici! Preparatevi a una Ferrara sempre più affascinante!

Nella giornata di martedì 3 giugno via de Pisis, a Ferrara, nel tratto compreso tra via Boldini e via Palestro, sarà chiusa al transito per operazioni di movimentazione di una gru edile per il cantiere del Museo civico di Storia Naturale. In vigore anche il divieto di sosta e la temporanea revoca. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Gru al Museo civico di storia naturale, viabilità interrotta: le disposizioni

Leggi anche Notte Europea dei Musei: apertura straordinaria del Museo Civico di Norma - In occasione della Notte Europea dei Musei, il Museo Civico di Norma e il Parco Archeologico di Norba apriranno le loro porte per un evento straordinario.

Cosa riportano altre fonti

Gru al Museo civico di storia naturale, viabilità interrotta: le disposizioni; Via de Pisis temporaneamente chiusa al transito per operazioni di movimentazione di una gru edile. 🔗Ne parlano su altre fonti

Il museo della moto Guzzi e la storia della seta

Riporta ilsole24ore.com: Adagiato su un piano in leggero pendio, baciato dalle onde del Lario e sorvegliato dal maestoso gruppo delle Grigne, Mandello è vivaio di grandi ...

Museo Civico di Storia Naturale

turismo.it scrive: Il Museo Civico di Storia Naturale di Milano è stato fondato nel 1838, ed è uno dei più importanti musei naturalistici d'Europa. Il Museo aprì al pubblico nel 1844 in occasione del VI ...

Concorso per Mineralogista al Museo Civico di Storia naturale di Milano

Come scrive ticonsiglio.com: Possono partecipare al concorso del Museo Civico di Storia naturale di Milano per un mineralogista, le persone in possesso dei requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici, ovvero ...