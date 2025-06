Grotte Celoni un operatore dell’Ama è stato aggredito con una bottiglia di vetro

Un nuovo episodio di violenza si è verificato a Roma, mettendo in luce un tema urgente: la sicurezza degli operatori ecologici. In via Raffaele Ferrari, un impiegato Ama è stato aggredito con una bottiglia di vetro mentre svolgeva il suo lavoro. Questo fatto non è solo un attacco a una persona, ma una minaccia alla civiltà e al decoro urbano. Il rispetto per chi mantiene la nostra città pulita deve essere una priorità collettiva.

