Grottaglie ottiene il riconoscimento di Città d’arte dalla Regione Puglia

Grottaglie conquista il titolo di “Città d’arte” dalla Regione Puglia, un riconoscimento che celebra la sua ricca storia e cultura. Questo avviene in un momento in cui l'arte e il turismo culturale stanno vivendo una nuova rinascita, attirando visitatori in cerca di autenticità. L'interesse per le città d'arte è in crescita, e Grottaglie si prepara a brillare nel panorama turistico, promettendo esperienze uniche tra ceramiche e tradizioni locali. Non perdere l’occasione