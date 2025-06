Grosso incendio di rifiuti a Capua a fuoco 7mila metri quadrati | arrivano pompieri e Arpac

Un imponente incendio ha devastato 7mila metri quadrati di rifiuti a Capua, riaccendendo l'attenzione sulla gestione dei rifiuti in Italia. I vigili del fuoco e i tecnici dell'Arpac sono intervenuti prontamente, ma questo episodio sottolinea un problema sempre più urgente: la necessità di soluzioni sostenibili e responsabili per ridurre l'impatto ambientale. Ciò che brucia oggi potrebbe essere un campanello d’allarme per tutti noi.

Grosso incendio a Capua nei pressi dell'ex campo nomadi di via Lazzaro di Raimo. Sul posto vigili del fuoco e tecnici Arpac. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Grosso incendio in via Toscana, a fuoco il cinema Smeraldo | VIDEO - Un grave incendio si è sviluppato intorno alle 19.30 in via Toscana, all’interno del Cinema Smeraldo, al civico 125.

Se ne parla anche su altri siti

Maxi incendio nel Casertano: operazioni di spegnimento in corso. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Capua, rifiuti bruciati e ponte off-limits: ecco i fondi per la bonifica

Come scrive ilmattino.it: Dopo due mesi da un incendio che ha ... nella periferia di Capua, il Comune ha stanziato i fondi per l'esecuzione dell'intervento di smaltimento dei rifiuti bruciati presenti nella parte ...