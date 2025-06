Grosseto trionfa al torneo Piero Berni | vittoria negli Esordienti 2012 e 2013

Il Grosseto si aggiudica il torneo "Piero Berni" con un'affermazione brillante nei due gruppi Esordienti 2012 e 2013! Davanti a una cornice di pubblico entusiasta, i giovani talenti hanno dimostrato che il futuro del calcio maremmano è luminoso. In un periodo in cui il settore giovanile sta acquisendo sempre più importanza, queste vittorie rappresentano non solo un trionfo, ma anche un segnale di speranza per il calcio locale. Restate sintonizzati: il meglio

Gli Esordienti del Grosseto vincono all’ Argentario. Si è concluso davanti ad una splendida cornice di pubblico la ventesima edizione del torneo " Piero Berni " riservato alla categoria Esordienti 2012 e 2013, che ha visto la partecipazione di Argentario, Grosseto, Atletico Maremma, Manciano, Roselle, Nuova Grosseto, Invictasauro, Orbetello, Pro Soccer e Virtus Maremma. Dopo la conquista da parte del Grosseto del torneo 2013 giocato con girone unico, c’è stata la finale per il terzo posto dei 2012, che ha visto fronteggiarsi Atletico Maremma e Invictasauro, con i primi che si sono imposti 5-3: a seguire la finale per la vittoria della competizione tra le due squadre che avevano vinto i propri gironi e si erano imposte nelle semifinali incrociate, a spuntarla sono stati ancora i "Torellini" biancorossi, che si sono imposti per 3-0 sulla Nuova Grosseto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Grosseto trionfa al torneo Piero Berni: vittoria negli Esordienti 2012 e 2013

