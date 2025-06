Grossa lite fra due uomini cinesi uno ferito da una coltellata

Lite furibonda a Mestre tra due uomini cinesi: un coltellata segna il pomeriggio di domenica 1 giugno. L'episodio, che ha allarmato i vicini, mette in luce una crescente tensione nella comunità , forse riflettendo le difficoltà socio-economiche di un periodo complicato. La violenza, purtroppo, trova spesso sfogo in momenti di crisi. Cosa ci sta dicendo questo evento sulla convivenza e la gestione dei conflitti nel nostro tempo?

Lite furibonda fra due uomini cinesi di circa cinquant'anni a Mestre. Nel pomeriggio di domenica 1 giugno si sono allarmati anche i vicini di casa, in zona Bissuola, quando hanno visto uno dei due perdere letteralmente le staffe contro il connazionale e tirare fuori un coltello per colpirlo.

