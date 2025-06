Griezmann-Atletico Madrid la storia continua | ufficiale il rinnovo

Antoine Griezmann e l’Atletico Madrid, un legame che supera il tempo e le difficoltà! Con il rinnovo ufficiale, la passione per il calcio spagnolo si rinforza, proprio mentre la Liga si prepara a una stagione entusiasmante. Griezmann non è solo un giocatore, ma simbolo di una squadra che sogna in grande. Il suo talento e la sua dedizione sono ingredienti fondamentali per la lotta al titolo. Rimanete sintonizzati, il meglio deve ancora arrivare!

Antoine Griezmann e l`Atletico Madrid, la storia d`amore continua: è ufficiale il rinnovo. I Colchoneros hanno annunciato il prolungamento di. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Leggi anche Mercato Inter, dalla Spagna lanciano l’allarme: Griezmann via dall’Atletico Madrid? Il primo nome nella lista per sostituirlo è quello di Lautaro! - Il mercato dell'Inter è in fermento dopo l'allerta lanciata dalla Spagna riguardo al possibile addio di Antoine Griezmann dall'Atletico Madrid.

Calcio: Atletico Madrid, Griezmann rinnova fino al 2027

ansa.it scrive: Antoine Griezmann ha rinnovato con l'Atletico Madrid fino al 2027. Il giocatore francese ... dopo nove stagioni con l'Atletico è il capocannoniere nella storia della squadra biancorossa con 197 gol ...

Atletico Madrid, ufficiale il rinnovo di Griezmann: la decisione sulla durata, il comunicato

Scrive calcionews24.com: L’annuncio ufficiale dell’Atletico Madrid sul rinnovo di contratto di Antoine Griezmann con i colchoneros. Tutti i dettagli in merito Di seguito il comunicato dell’Atletico Madrid sull’arrivo di Antoi ...

Griezmann, gol al Real: è nella storia dell’Atletico Madrid

Si legge su calcionews24.com: Antoine Griezmann è entrato nella storia dell’Atletico Madrid durante la sfida di Supercoppa Spagnola contro il Real. L’attaccante francese ha segnato il momentaneo 2 a 2 del derby ed è ...