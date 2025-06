grazie referendum per averci illuso che le questioni complicate possano risolversi con una risposta secca

Il referendum, simbolo di democrazia diretta, si rivela spesso un calice amaro: promette soluzioni semplici a questioni complesse. In un'epoca in cui l'informazione è a portata di clic, la responsabilità pesa sulle spalle degli elettori, lasciando molti disorientati. Questo trend di semplificazione nella politica può generare illusioni, ma ci invita a riflettere sull'importanza di un’informazione approfondita. Siamo davvero pronti a decidere il nostro futuro?

Referendum, referendum, io ti guardo con sospetto perchĂ© parli sempre di cose che non capisco e cerchi di scaricare su di me la responsabilitĂ delle decisioni. Referendum, referendum, io ti trovo piuttosto ipocrita perchĂ© prima mi dicono che devo votare per dei rappresentanti che dirimano diatribe di cui non mi intendo e poi questi rappresentanti mi dicono che devo votare io per dirimere quelle su cui non si intendono loro. Referendum, referendum, io da te sono terrorizzato perchĂ© mi chiedo cosa accadrebbe se, su una questione di grande rilevanza, chiedessi il parere a cento, mille, un milione di passanti a caso e poi dovessi adeguarmi a cosa dicono loro. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it