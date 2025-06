Grazie al team | questo è solo l' inizio Lorenzo Dalla Porta sogna il titolo

Lorenzo Dalla Porta sembra pronto a scrivere un nuovo capitolo nella sua carriera, dopo aver conquistato un podio tanto atteso. "Questo è solo l'inizio" risuona come un mantra, in un mondo sportivo dove la resilienza è fondamentale. Il sogno del titolo è più vicino e il team dimostra che l'unità fa la forza. Il 2025 potrebbe rivelarsi l'anno della sua definitiva affermazione. Rimanete sintonizzati, perché la storia è appena cominciata!

Prato, 2 giugno 2025 – "Tante emozioni: da rabbia e frustrazione per la continua sfiga a soddisfazione e leggerezza per un podio che cerchiamo dall'inizio. Grazie al team per il duro lavoro, alla fine siamo stati ripagati. Questo è solo l'inizio". Sono le parole di un Lorenzo Dalla Porta rinfrancato, a seguito del secondo posto colto in "gara 2" sul tracciato del Mugello nella prova conclusiva del secondo round del Campionato Italiano Velocità. Il pilota di Montemurlo ha corso il secondo atto animato dalla delusione per il ritiro nel quale è incappato in "gara 1" per un problema alla sua Ducati, che lo ha costretto a ritirarsi dopo una manciata di giri.