Grazie a City e a Psg Qatar e Arabia Saudita si sono insediati nel governo mondiale del calcio Sueddeutsche

L'epica finale di Champions League tra Inter e PSG segna un cambio di paradigma nel panorama calcistico globale. Con il trionfo del club francese, Qatar e Arabia Saudita consolidano la loro influenza, trasformando il calcio in un campo di battaglia geopolitico. Questo evento non è solo sport; è il riflesso di un trend più ampio, dove il potere economico si traduce in dominio sportivo. Una nuova era sta nascendo, chi sarà il prossimo protagonista?

La finale di Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain resterà nella storia non solo per i cinque gol incassati dalla squadra nerazzurra (peggior sconfitta di sempre nelle finali di Champions). Il trionfo del club francese suggerisce spunti di riflessione molto più profondi – al di là del punteggio -, che la Sueddeutsche ha concentrato in una lunga analisi. L’analisi di Sueddeutsche sul trionfo del Psg. La Sueddeutsche ha inizialmente notato la differenza tra i due calciatori scelti dal Psg e dall’Inter come volti simbolo. Per l’Inter Zanetti bandiera dei nerazzurri. Per il Psg Pastore che invece è stato un calciatore trascurabile nella storia del club. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Grazie a City e a Psg, Qatar e Arabia Saudita si sono insediati nel governo mondiale del calcio (Sueddeutsche)

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sartori (Football Benchmark): PSG e Inter, divario rilevante. Ma col City era peggio; Sartori (Football Benchmark): PSG e Inter, divario rilevante. Ma col City era peggio; Tra Psg e Inter una sfida impari: così si spiega la grande differenza dei ricavi tra i club. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Psg in rosso di 174 mln ma liquido grazie a Qatar e Macron

Si legge su calcioefinanza.it: Grazie ai fondi messi a disposizione dalla proprietà del Qatar e alle misure varate dalla Francia del presidente Emmanuel Macron per sostenere le imprese colpite dall’emergenza Covid, il Psg è ...

City, Psg e Newcastle: quanto "inquinano" le squadre degli sceicchi

Lo riporta today.it: Sempre secondo il report, il Qatar impiega circa 2 giorni, 23 ore e 1 minuto per produrre la quantità di petrolio necessaria a coprire le spese del Psg, gli Emirati Arabi 16 ore e 45 minuti per quelle ...

Psg, conti in pareggio grazie alla Qatar Tourism Authority

Scrive bluerating.com: RICAVI ENORMI – Una cifra ridotta, che è il risultato soprattutto degli enormi ricavi che il club è riuscito a mettersi in tasca soprattutto nella scorsa stagione, grazie alla gestione ...