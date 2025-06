Grave incidente col quad | giovane minorenne cade dal mezzo Arriva l’eliambulanza per il trasporto d’urgenza al Bambino Gesù di Roma E’ successo ad Aprilia

Tragedia ad Aprilia: un giovane minorenne coinvolto in un grave incidente col quad. Sabato pomeriggio, mentre il sole brillava, la gioia si è trasformata in preoccupazione quando il ragazzo è caduto dal mezzo. L'eliambulanza è intervenuta tempestivamente per portarlo al Bambino Gesù di Roma. Questo episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza dei mezzi off-road tra i più giovani, un tema cruciale in un periodo in cui l’adrenalina rischia di sovrastare la prudenza.

Un drammatico incidente quello verificatosi ad Aprilia sabato pomeriggio, quando un giovane minorenne è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal suo quad in via Tropea, vicino a via Guardapasso. L'incidente ha richiesto l'intervento immediato dell' eliambulanza per il trasporto d'urgenza del ragazzo in ospedale. La dinamica dell'incidente: ancora in fase di ricostruzione. Secondo le prime informazioni, il giovane ha perso il controllo del quad, ribaltandosi e subendo un impatto violento alla testa. Era in compagnia di altri coetanei, anch'essi alla guida di quad.

