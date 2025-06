Grande successo a Grosseto per il Master regionale di pickleball ' Road to Roma 3 1'

Grande entusiasmo a Grosseto per il Master regionale di pickleball "Road to Roma 3.1"! L'evento ha attirato appassionati, pronti a sfidarsi per un posto alle finali nazionali nella Capitale. Il pickleball sta conquistando sempre più italiani, tra sport e socialità , rappresentando una nuova frontiera del divertimento attivo. Non perdere l'occasione di scoprire questo gioco coinvolgente, che unisce strategia e adrenalina!

Grande successo al ’ The Village ’ di Grosseto per il Master regionale del circuito Fitp ’Road to Roma 3.1’ di pickleball. Nel circolo di via Lazzeretti si è disputato con grande successo l’evento valido per qualificarsi alle finali nazionali, che si terranno a Roma, del circuito ’Road to Roma 3.1’ di pickleball, dedicato agli amatori. Una bellissima giornata di sport nel centro sportivo The Village Padel & Tennis. L’entusiasmo e la grande partecipazione hanno sancito la chiusura del percorso regionale che ha attraversato tutta la Toscana, coinvolgendo atleti provenienti da Lucca, Pistoia, Pisa, Livorno, Siena e Firenze. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Grande successo a Grosseto per il Master regionale di pickleball 'Road to Roma 3.1'

