Grande Fratello | tutti i vincitori dal 2000 ad oggi – Che fine hanno fatto

Il Grande Fratello ha plasmato il nostro intrattenimento per oltre due decenni, sfornando vincitori che sono diventati icone della cultura pop italiana. Ma che fine hanno fatto questi protagonisti? Dal sogno di una vita in TV a carriere inaspettate, la loro evoluzione racconta un’Italia in continua trasformazione. Scopri le storie affascinanti e sorprendenti che si celano dietro a quei nomi che hanno segnato la storia del reality!

Dal 2000 a oggi, il Grande Fratello ha lanciato centinaia di volti nel panorama televisivo italiano. Alcuni sono spariti, altri sono diventati star. In questo articolo trovi la lista completa dei vincitori del Grande Fratello dal 2000 ad oggi, sia nella versione classica (NIP) che in quella VIP. Per ognuno scopri che fine ha fatto, cosa fa oggi e quali sono stati i concorrenti che, pur non vincendo, hanno fatto carriera. Indice. Tutti i vincitori del Grande Fratello NIP dal 2000 al 2025 GF 1 (2000) – Cristina Plevani. GF 2 (2001) – Flavio Montrucchio. GF 3 (2003) – Floriana Secondi. GF 4 (2004) – Serena Garitta. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Grande Fratello: tutti i vincitori dal 2000 ad oggi – Che fine hanno fatto

Leggi anche Grande Fratello, Shaila e Zeudi amicizia ritrovata, il video che fa discutere - A distanza di due settimane dalla finale del Grande Fratello, Shaila Gatta e Zeudi Di Palma tornano a far parlare di sé.

Ne parlano su altre fonti

Cannes 78 verso il finale con i Dardenne, ma la star è Borghi: Sono un cowboy meravigliosamente scemo; Solo Leveling e gli altri vincitori dei Crunchyroll Anime Awards 2025; Crunchyroll Anime Awards 2025: tutti i vincitori della nona edizione; Italian Video Game Awards, i candidati agli Oscar dei videogiochi italiani. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

"Grande Fratello", tutti i vincitori e cosa fanno oggi

tgcom24.mediaset.it scrive: Il "Grande Fratello" si avvia alla chiusura della sua ... ripercorriamo la storia dei vincitori del passato da Cristina Plevani a Perla Vatiero per scoprire cosa fanno oggi i vincitori del programma.

Grande Fratello, chi sono tutti i vincitori e cosa fanno oggi/ Da Cristina Plevani a Perla Vatiero

Lo riporta ilsussidiario.net: Continuiamo a ripercorrere i nomi degli altri vincitori del Grande Fratello come Ferdi Barisa nel 2009 che con i soldi vinti ha fondato Casa Elim, associazione che si occupa di aiuto sociale.

Grande Fratello, tutti i vincitori dal 2000 ad oggi: da Floriana Secondi a Milo Coretti, chi sono e cosa fanno nella vita

Scrive leggo.it: La prima storica edizione del Grande Fratello fu vinta da Cristina Plevani. Oggi è istruttrice FIN di primo e seocndo livello, di fitness e hydro bike a Brescia, dove si divide tra il lavoro in ...