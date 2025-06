Grande Fratello cambiano le opinioniste per l’edizione Gold | i nomi

Il Grande Fratello festeggia 25 anni con una rivoluzione che promette emozioni forti: nasce il Grande Fratello Gold! A settembre 2025, volti noti e amati torneranno in Casa, ma non solo: le opinioniste cambieranno. Un modo per rivitalizzare un format storico che continua a influenzare la cultura popolare. Curiosi di scoprire chi saranno i nuovi volti e come si mescoleranno ai ricordi del passato? La suspense è alle stelle!

Il Grande Fratello compie 25 anni e per l’occasione Mediaset ha deciso di rinnovare profondamente il reality più longevo della televisione italiana. A partire da settembre 2025 andrà in onda una versione speciale dal titolo Grande Fratello Gold, che vedrà il ritorno in Casa di alcuni dei protagonisti più iconici delle edizioni passate. Ma non saranno solo i concorrenti a cambiare: anche la squadra degli opinionisti subirà un restyling totale, con nomi a sorpresa che stanno già facendo discutere il pubblico. Un’edizione celebrativa: arriva il Grande Fratello Gold. L’idea di Endemol Shine Italy è quella di costruire una sorta di All Stars alla italiana: un mix di ex concorrenti storici, amati e ricordati per i loro percorsi intensi e controversi nella Casa. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Grande Fratello, cambiano le opinioniste per l’edizione Gold: i nomi

