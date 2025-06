Grande festa per il centro La Nostra Casa

Un sogno che si realizza: il centro 'La Nostra Casa' è finalmente aperto! Con centinaia di partecipanti, la grande festa ha celebrato un nuovo spazio educativo e terapeutico per bambini e ragazzi con disabilità. Un passo importante che si inserisce in un trend crescente di inclusione sociale e supporto familiare. La presenza delle autorità locali testimonia l’impegno collettivo verso una comunità più empatica e solidale. Un’inaugurazione che scalda il cuore!

Un sogno che diventa realtà. Con una partecipazione straordinaria di centinaia di persone, il sogno Onlus ha inaugurato oggi ‘La Nostra Casa’, il nuovo centro educativo, ricreativo e terapeutico dedicato ai bambini e ragazzi con disabilità. La cerimonia ha visto la presenza di numerose autorità locali e regionali tra cui: il sindaco Tagliasacchi, l’assessore regionale Baccelli, il consigliere regionale Puppa, la presidente dell’Unione dei comuni Mariani e il parroco di Castelnuovo, Don Pioli che ha portato i saluti del vescovo. Accanto a loro, una folla entusiasta ha riempito gli spazi del centro, testimoniando il grande affetto e sostegno della comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Grande festa per il centro “La Nostra Casa”

