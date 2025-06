Gran Premio della Repubblica | Extra Model e B A Superhero protagonisti all' Arcoveggio

Oggi, l'Arcoveggio si trasforma in un palcoscenico di emozioni per gli amanti delle corse! Con la 77ª edizione del Gran Premio della Repubblica, non solo assisteremo a sfide epiche tra i migliori cavalli come Extra Model e B A Superhero, ma vivremo anche una celebrazione dello sport che unisce tradizione e passione. Non perdere questa occasione unica: ogni corsa è un racconto di dedizione e bravura che ti lascerà senza fiato!

Edizione numero 77 del Gran Premio della Repubblica. Oggi, l'Arcoveggio – l'inizio delle corse è previsto per le 16,05 – regala non solo il celebre Gran Premio, ma anche altre sette prove per una grande giornata di ippica. Una grande festa attende gli appassionati di trotto con un appuntamento agonistico che è la pietra miliare del calendario classico tricolore. Per la disputa di questa edizione del 'Repubblica', in otto hanno accettato il confronto con Extra Model, eccellente performer che durante la stagione dei quattro anni è assurto ai vertici della leva 2020 e, nonostante un calo negli ultimi mesi, potrebbe essere il vero candidato alla vittoria assieme a quello che viene indicato come l'oggetto misterioso, si tratta di B A Superhero, pedina del team Gocciadoro.

