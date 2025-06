Gp di Spagna | le pagelle Piastri da 10 Leclerc 7 5

Il GP di Spagna ha segnato una svolta nella stagione di Piastri, che conquista un meritato 10 con una performance da superstar. La sua capacità di gestire la pressione e le rivalità sul circuito mette in luce un trend emergente tra i giovani piloti: il talento non basta, serve anche audacia. E mentre Leclerc si ferma a un 7.5, l'8 di Verstappen sembra un lontano ricordo. In questo mondo ad alta velocità , il sorriso può fare la differenza!

PIASTRI 10 Sul circuito spagnolo regna già dal sabato, quando in qualifica nega la scia al compagno e mette in chiaro le cose da subito. Anche la domenica è gestita alla perfezione, con l'inarrivabile missile papaya sotto al pedale. È tornato a regime. Ora dovrebbe solo sorridere un po’ più spesso. Verstappen al confronto pare Fiorello ai tempi di Deejay Television. LECLERC 7.5 Bravo allo start, quando supera le Mercedes. Con l'amara Safety per Antonelli pesca il jolly finale della gomma rossa e svernicia l'Olandese Volante caduto in disgrazia. Podio che sa d'aria fresca, e pure di grazia, per l'affranto ferrarista. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Gp di Spagna: le pagelle, Piastri da 10. Leclerc 7.5

Leggi anche F1, pagelle GP Spagna 2025: Hamilton il peggiore, Leclerc oltre i limiti Ferrari, Verstappen pasticcia - Il GP di Spagna 2025 ha riservato sorprese: Oscar Piastri brillato con un 9, dimostrando che il talento giovane può sovvertire le gerarchie della F1.

Cosa riportano altre fonti

??Pagelle: la Ferrari è solo Leclerc, Piastri chirurgico, Verstappen nervoso; GP Spagna F1, le pagelle: Piastri scientifico (8), Leclerc leone (7,5), Verstappen bullo (5); Pagelle F1 Gp Spagna: Piastri, il canguro che salta sempre meglio (10). Hamilton ancora in difficoltà con la Ferrari (5); F1, GP Spagna: Piastri da 10, Hulkenberg eroe di giornata! Le pagelle di Leo Turrini. 🔗Su questo argomento da altre fonti

F1. GP Spagna 2025, le pagelle di Barcellona

Si legge su automoto.it: 4° Russell, ancora una volta veloce in qualifica mentre in gara si perde un po’, ma quest’anno è abbastanza chiaro che la colpa è più della monoposto che sua. L’inglese fa quel che deve e anche di più ...

F1 GP Spagna 2025, le pagelle di Barcellona: Piastri perfetto, Verstappen da 4!

Lo riporta motorbox.com: Le pagelle di MotorBox dopo il GP di Spagna 2025 F1 a Barcellona: Piastri e Hulkenberg brillano, male Verstappen e Hamilton. Scopri i voti ...

GP di Spagna, le pagelle: Piastri insuperabile (9), speciale Leclerc (7,5). Irritato Verstappen (5,5)

Scrive msn.com: Il GP di Spagna è stato vinto da Piastri su McLaren. L'australiano, partito dalla pole position, si è messo alle spalle il compagno di scuderia Norris e Leclerc. LE ...