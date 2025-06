Gp di Spagna 2025 | polemiche su Verstappen per il contatto con Russell e la penalizzazione di 10 secondi

Max Verstappen torna a far parlare di sé dopo il GP di Spagna 2025, dove un contatto con George Russell ha scatenato polemiche e una penalizzazione di 10 secondi. Le parole di Toto Wolff non lasciano spazio a dubbi: il campione del mondo è stato paragonato a un tassista romano in preda alla furia del traffico. Questo episodio accende il dibattito sull'etica nella Formula 1 e le pressioni che i piloti devono affrontare. Sarà solo l'inizio di una stagione inf

Max Verstappen al centro delle critiche dopo il Gran Premio di Spagna 2025, a causa di un controverso contatto con George Russell nei giri finali della gara. Toto Wolff, team principal della Mercedes, ha duramente commentato il comportamento del campione del mondo, paragonandolo a un “road rage” tipico di alcuni tassisti a Roma o Napoli, sottolineando l’assenza di regole nella manovra dell’olandese. Il contatto è avvenuto poco dopo l’ingresso in pista della safety car, causata dall’incidente di Kimi Antonelli. Questo momento ha permesso il ricompattamento del gruppo e vantaggi per piloti come Charles Leclerc, poi terzo al traguardo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Gp di Spagna 2025: polemiche su Verstappen per il contatto con Russell e la penalizzazione di 10 secondi

