Governo e aziende alla nuova edizione de Il giorno della Verità

...stanno plasmando il futuro del nostro Paese. Il "Giorno della Verità" non è solo un evento, ma un'opportunità unica per ascoltare direttamente le voci che guidano le trasformazioni in atto. In un'epoca di sfide globali e cambiamenti rapidi, il dialogo tra governo e aziende diventa cruciale per tracciare percorsi sostenibili. Non perdere l'occasione di essere testimone di questo storico confronto!

Dopo il successo della prima edizione a Milano, l'evento organizzato dal nostro quotidiano raddoppia e si sposta nella capitale. Nella prestigiosa cornice di Palazzo Brancaccio a Roma, andrà in scena un confronto pubblico che coinvolgerà protagonisti della politica, dell’economia, dell’industria e della cultura su alcune delle grandi questioni che riguardano il presente e il futuro del nostro Paese. A chiudere i lavori sarà, come già accaduto nella scorsa edizione, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervistata in esclusiva dal direttore Maurizio Belpietro. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Governo e aziende alla nuova edizione de «Il giorno della Verità»

Leggi anche Ex Ilva, il governo vede le aziende. L?obiettivo su nuovi investimenti - Il governo punta a promuovere nuovi investimenti nell'ex Ilva, con particolare attenzione al miglioramento degli impianti.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Beni strumentali - Nuova Sabatini; Nuove generazioni, nuove imprese: il futuro passa dalla responsabilità sociale d’impresa; Nuove competenze digitali. Governo mette sul piatto un miliardo di euro, ma profondo il gap con gli altri Paesi Ue; Eventi e scadenze: settimana del 2 giugno 2025. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Fleet Motor Day scalda i motori per la nuova edizione dell’8-9 aprile a Roma: gli esperti dell’auto aziendale a confronto tra talk, studi e prove in pista a Vallelunga

Lo riporta pneusnews.it: Torna con una nuova edizione ricca di novità il ... fiscale sulle auto in fringe benefit decisa dal Governo nell’ultima Legge di Bilancio che sta creando molta incertezza e confusione nel mondo ...

Il governo accelera sul nucleare: una nuova società dalle aziende di stato e un ddl in arrivo

Riporta editorialedomani.it: Ma la premier non tentenna: iter legislativo in dirittura d’arrivo Sul nucleare di nuova generazione ... Primi passi perché al momento seppure cresca l’interesse delle aziende siamo alla fase della ...

Nucleare, il governo accelera: a fine anno nuova azienda e quadro norme

Segnala msn.com: Il governo preme infatti il pedale ... osserva Urso – stiamo configurando l’azienda italiana che produrrà il nucleare di nuova generazione in Italia. Dovremmo realizzare questo soggetto ...