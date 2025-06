Google rivisita le suonerie per chiamata notifica e sveglia | debutto coi Pixel 10

Google si prepara a rivoluzionare l’esperienza sonora dei suoi dispositivi con le nuove suonerie per il Pixel 10. Un video anticipa melodie fresche e coinvolgenti, che non solo risveglieranno i vostri sensi al mattino, ma daranno anche un tocco di originalità alle vostre comunicazioni quotidiane. In un mondo sempre più connesso, la personalizzazione diventa fondamentale: preparatevi a dare voce al vostro smartphone!