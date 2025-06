Google punta a migliorare la funzione Now Playing dei Pixel con una gradita aggiunta

Google sta rivoluzionando l'esperienza musicale sui suoi smartphone Pixel! Con l'aggiornamento alla funzionalità "Now Playing", arriverà un riquadro dedicato nel centro dei comandi rapidi, rendendo l'accesso alla musica ancora più immediato. Questa mossa non solo migliora la fruibilità, ma si inserisce perfettamente in un trend crescente verso una maggiore integrazione tra tecnologia e intrattenimento quotidiano. Sei pronto a scoprire la tua musica preferita in un attimo?

