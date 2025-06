Goncalo Ramos Juventus l’attaccante è fuori dai radar di Luis Enrique! Strada spianata per i bianconeri che possono tentare l’affondo La verità sull’indiscrezione

Gonçalo Ramos potrebbe diventare il nuovo gioiello della Juventus! Con il suo futuro al PSG in bilico, i bianconeri sono pronti a sferrare l’affondo. Un attaccante talentuoso e giovane come lui potrebbe dare una marcia in più alla squadra di Allegri, in un contesto dove la ricerca di campioni è sempre più accesa. La domanda è: sarà lui a riportare la Juventus alla vetta del calcio italiano? Rimanete sintonizzati!

Goncalo Ramos Juventus, il portoghese potrebbe lasciare il PSG nella prossima estate: bianconeri alla finestra per questo colpo!. Ci potrebbe essere un po' di PSG campione d'Europa nella Juventus che verrà. Stando a quanto esternato sulle colonne de L'Équipe, i parigini potrebbero sacrificare sull'altare dei cedibili Goncalo Ramos. Il giocatore non sembra rientrare nei piani tecnici e tattici di Luis Enrique, che è pronto a fare a meno del lusitano. Sull'attaccante, ai margini del club francese, piomberebbero i bianconeri, che sono alla ricerca di un attaccante.

