golf scheffler fa back to back e rivince il memorial tournament sbaragliata la concorrenza

Scottie Scheffler continua a scrivere la sua storia nel golf, conquistando il Memorial Tournament per la seconda volta consecutiva. Con un gioco impeccabile e una determinazione senza pari, emerge come il nuovo volto del PGA Tour, pronto a raccogliere l'eredità di leggende come Tiger Woods e Rory McIlroy. Questo trionfo non è solo un successo personale, ma segna anche un'evoluzione nel panorama golfistico, dove i giovani talenti si fanno strada con decisione. Chi sarà il prossimo a sfidarlo?

Il copione si ripete, ancora una volta, identico. Il PGA Tour conferma di aver trovato un erede ai due più significativi giocatori dai primi anni 2000 ad oggi: Tiger Woods e Rory McIlroy. Al Memorial Tournament, Signature Event da 20 milioni di dollari e 700 punti FedEx, infatti, Scottie Scheffler ha portato a casa il 3º titolo in stagione (il 3º nelle ultime 4 gare). Gli altri due tornei vinti sono la CJ Cup Byron Nelson e il PGA Championship. Qui, sui fairway dal Muirfield Village, Scheffler fa back to back, traguardo raggiunto solamente da Tiger Woods che di Memorial Tournament ne ha vinto 3 di fila dal '98 al 2000 (gli altri 2 nel 2009 e nel 2012).

