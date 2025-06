Golf open d' Italia disabili | nella ' Strokeplay pareggiata' successo del forlivese Plachesi

Andrea Plachesi conquista l’Open d’Italia Disabili, un trionfo che risuona oltre i green: il suo percorso di rivincita rappresenta la determinazione e la resilienza che caratterizzano il mondo paralimpico. Con una straordinaria rimonta, Plachesi ha segnato il punteggio più basso del turno, dimostrando che ogni sfida si può superare. Questo successo non è solo personale, ma celebra anche l’inclusione e la crescita dello sport per tutti.

All’Open d’Italia Disabili trionfa anche il forlivese Andrea Plachesi nella categoria pareggiata. Con una decisa rimonta dalla quinta posizione, grazie a un 70, (-1), score più basso del turno, Plachesi, lo scorso anno secondo, ha prevalso con 147 (77 70, +5) nella categoria pareggiata. Ha. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Golf, open d'Italia disabili: nella 'Strokeplay pareggiata' successo del forlivese Plachesi

Leggi anche Golf, al Dutch Ladies Open trionfa l’inglese Mimi Rhodes: ottimo 4° posto per Alessia Nobilio - Nel Dutch Ladies Open, ottavo appuntamento del Ladies European Tour 2025, l’inglese Mimi Rhodes si è laureata campionessa, mentre Alessia Nobilio ha ottenuto un brillante quarto posto.

