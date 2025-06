Golden Gala 2025 al via | chi sono i 20 italiani in gara e dove vederlo in tv

Il Golden Gala 2025 sta per tornare a Roma, portando con sé l'emozione dell'atletica leggera! Quest'anno, venti talentuosi atleti italiani scenderanno in pista per sfidarsi in un evento che segna una tappa fondamentale della Wanda Diamond League. Non solo sport, ma anche un'occasione per celebrare la passione per l'atletica nel nostro Paese. Non perderti le gare: scopri come e dove seguirle in tv per vivere ogni attimo di adrenalina!

Torna l’atletica leggera a Roma con il Golden Gala Pietro Mennea – Presented by IP. Si tratta della quinta tappa del circuito internazionale della Wanda Diamond League che si svolge in 15 città di quattro continenti. Scopriamo insieme che gare sono previste, chi sono gli azzurri che partecipano e dove vederlo in tv. Golden Gala, dove vedere in tv la quinta tappa del Wanda Diamond League. La Wanda Diamond League è iniziata quest’anno il 26 aprile a Xiamen e terminerà ad agosto a Zurigo. Prima tappa Europea del circuito internazionale sarà il Golden Gala di Roma che si svolgerà allo Stadio Olimpico. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Golden Gala 2025 al via: chi sono i 20 italiani in gara e dove vederlo in tv

