Gmail si rifà il look con un po’ di Material 3 Expressive

Gmail si rinnova con il nuovo design Material 3 Expressive, portando freschezza e modernità nella tua esperienza di posta elettronica! Questa evoluzione non è solo un cambio di look, ma riflette un trend più ampio verso interfacce più intuitive e personalizzabili. Scopri come queste novità possono migliorare la tua produttività e rendere le tue comunicazioni ancora più coinvolgenti. Non perdere l'occasione di provare questo restyling!