Gliel’ha fracassata con un martello tragedia fuori dal locale | ancora un giovanissimo

Le serate estive, solitamente dedicate al divertimento, si tingono di tragedia. Un giovane ha perso la vita in un’inquietante aggressione fuori da un locale, dimostrando quanto possa essere fragile la linea tra il divertimento e la violenza. Questo episodio non è isolato: i recenti aumenti di episodi di violenza giovanile pongono interrogativi su sicurezza e prevenzione. È fondamentale riflettere su come proteggere le nostre notti e i nostri ragazzi.