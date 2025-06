Gli studenti si sfidano per prepararsi al mondo del lavoro

Si è conclusa la dodicesima edizione di TecnicaMente, il progetto di Adecco che guida gli studenti verso il mondo del lavoro. Un'iniziativa fondamentale in un periodo in cui l’orientamento professionale è cruciale per i giovani. Confrontarsi con aziende reali non è solo un'opportunità, ma una necessità, per costruire competenze concrete. La sfida? Rendere la formazione un trampolino di lancio verso carriere brillanti!

SI È CONCLUSA la dodicesima edizione di TecnicaMente, il progetto di Adecco nato con l'obiettivo di mettere in contatto i giovani provenienti da istituti superiori di estrazione tecnica con il mondo del lavoro. Nel corso degli anni, il progetto – uno dei primi in Italia che permette ai giovani di dialogare con il mondo del lavoro – ha coinvolto quasi 600 scuole su tutto il territorio nazionale, fatto gareggiare tra loro circa 12.000 studenti che hanno interagito e presentato i loro progetti a quasi 4.000 aziende. L'edizione 2025 ha coinvolto 700 studenti provenienti da più di 20 istituti tecnici che si sono sfidati davanti a 70 aziende.

